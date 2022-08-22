Терапевт рассказал, как распознать ипохондрию

«Если у человека ипохондрия, он может не замечать свое состояние. В этой ситуации легче увидеть ее у другого человека, например, у родственника. Вы можете обратить внимание, что его мысли о здоровье занимают слишком много времени. Он испытывает тревогу при малейших изменениях в организме, а также слишком обеспокоен чувством зуда, головной болью», — сказал Владислав Ледовский.

По словам врача, для точного диагноза необходимо исключить наличие реальных нарушений в организме. «Ипохондрия — это психическое расстройство, которое характеризуется тем, что человек настолько часто беспокоится о своем здоровье, примечает мельчайшие изменения в состоянии своего организма, что это приводит к тревоге. При этом на самом деле у него нет никакого заболевания. Самостоятельно диагностировать у себя ипохондрию будет не просто. Сперва необходимо исключить наличие существующих заболеваний. Зачастую этот диагноз ставится, когда пациент уже довольно много раз посещал врачей, но они не смогли ему помочь. Тогда один из специалистов направляют больного к психиатру или психотерапевту, чтобы получить консультацию», — отметил терапевт.