Врач назвала ягоду, которая замедляет старение и защищает от рака

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала о ягоде, которая не уступает по полезным свойствам чернике или ежевике, но гораздо дешевле, чем они. Более того, эта ягода богата питательными веществами, которые защищают человеческий организм от рака.

Еще ягоду полезно есть гипертоникам, так как она помогает снизить артериальное давление. У ягоды низкий гликемический индекс, поэтому ее можно даже страдающим диабетом. «Антиоксиданты и флавоноиды, которыми богата черноплодная рябина уменьшают воспалительные процессы в организме, на дают размножаться раковым клеткам», – уточняет врач. Черноплодная рябина защищает организм от злокачественных опухолей и замедляет старение, если регулярно употреблять ее. Также ягода полезна для мышц сердца, сообщает «Газета.ру». Ранее «ФедералПресс» писал о том, какие алкогольные напитки приводят к ожирению.