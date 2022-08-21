Найдена доступная замена импланта роговицы глаза

Как пишет издание Nature Biotechnology, в настоящее время страдающим роговичной слепотой пациентам восстанавливают зрение, проводя трансплантации роговицы от донора-человека. Однако число таких доноров очень мало, а сама операция очень сложна. Поэтому далеко не все нуждающиеся получают помощь.

Фото: Мир новостей Мир новостей

Технология, созданная специалистами Университета Линчепинга, дает возможность внедрить имплант, не удаляя старую роговицу. Важно также, что сам имплант доступен и дешев. Кроме того, новые биоинженерные роговицы можно безопасно хранить почти два года. А человеческие донорские роговицы следует использовать в течение двух недель после сбора.