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1 час назад

Найдена доступная замена импланта роговицы глаза

Мир новостей

Как пишет издание Nature Biotechnology, в настоящее время страдающим роговичной слепотой пациентам восстанавливают зрение, проводя трансплантации роговицы от донора-человека. Однако число таких доноров очень мало, а сама операция очень сложна. Поэтому далеко не все нуждающиеся получают помощь.

Найдена доступная замена импланта роговицы глаза
Фото: Мир новостейМир новостей

Технология, созданная специалистами Университета Линчепинга, дает возможность внедрить имплант, не удаляя старую роговицу. Важно также, что сам имплант доступен и дешев. Кроме того, новые биоинженерные роговицы можно безопасно хранить почти два года. А человеческие донорские роговицы следует использовать в течение двух недель после сбора.

Для клинических испытаний отобрали 20 добровольцев, 14 из которых до экспериментальной процедуры были полностью слепы. Исследователи сообщили, что через 2 года наблюдений все 20 добровольцев полностью восстановили свое зрение и не испытали никаких побочных эффектов от операции. Также была отмечена очень быстрая заживляемость тканей.

Вера Сергеева.

Новости,Вера Сергеева,
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