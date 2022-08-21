Британка отчаялась попасть к врачу и вырвала себе 13 зубов

Жительница Великобритании в течение нескольких лет страдала от серьезного заболевания десен, они постоянно воспалялись. Отмечается, что пациентка хотела попасть на прием к стоматологу в государственную клинику. Она целых 6 лет пыталась седлать это, однако ни один доктор так ни разу и не принял её.
Британка обращалась в клиники в 4 разных городах, но новую пациентку специалисты принимать отказывались.
Когда зубы начали буквально крошиться, женщина не придумала ничего другого, как вырвать их самостоятельно. Так она «голыми руками» удалила себе 13 зубов.