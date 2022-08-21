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3 часа назад

Российским водителям рассказали о болезнях, несовместимых с вождением авто

Inc-News

При некоторых диагнозах садиться за руль опасно и для себя и для других участников движения.

Названы болезни, несовместимые с вождением авто
Фото: Inc-NewsInc-News

Хронические психические заболевания и частые нервные расстройства являются табу для того, чтобы садиться за руль.

Как пояснил кардиолог Рустем Османов, речь идет не только о подтвержденных эпилепсии и шизофрении, но и галлюцинации, депрессии, стрессе и так далее.

При приеме любых влияющих на психику медикаментов, таких, как психотропные препараты, наркотические средства, седативные препараты, транквилизаторы, снотворные средства, антидепрессанты также категорически нельзя управлять транспортным средством.

Подобные препараты провоцируют сонливость, замедленную реакцию, рассеянность, что чревато трагедиями на дороге.

При серьезных глазных болезнях, высоком давлении, больном сердце тоже за рулем делать абсолютно нечего, даже если у человека есть доступ за руль.

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