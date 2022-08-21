Названы болезни, несовместимые с вождением авто

При некоторых диагнозах садиться за руль опасно и для себя и для других участников движения.

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Хронические психические заболевания и частые нервные расстройства являются табу для того, чтобы садиться за руль.

Как пояснил кардиолог Рустем Османов, речь идет не только о подтвержденных эпилепсии и шизофрении, но и галлюцинации, депрессии, стрессе и так далее.

При приеме любых влияющих на психику медикаментов, таких, как психотропные препараты, наркотические средства, седативные препараты, транквилизаторы, снотворные средства, антидепрессанты также категорически нельзя управлять транспортным средством.

Подобные препараты провоцируют сонливость, замедленную реакцию, рассеянность, что чревато трагедиями на дороге.