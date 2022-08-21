Ученые нашли способ замедлить старение

Ученые из Медицинского колледжа Бейлора доказали, что пищевые добавки, содержащие GlyNAC, – комбинацию глицина и N-ацетилцистеина – замедляют старение и предотвращают развитие болезней, которые связаны с возрастом, сообщается в издании The Journals of Gerontology: Series A.

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В эксперименте участвовали 24 пожилых человека и 12 молодых людей. Первых ученые разделили на две группы по 12 человек, одна из них получала плацебо, а другая – GlyNAC в течение 16 недель. Молодые участники исследования употребляли GlyNAC в течение двух недель. Оказалось, что пищевая добавка способна устранить признаки старения – окислительный стресс, воспаление, резистентность к инсулину, повреждение генома, дефицит глутатиона, митохондриальную дисфункцию и истощение стволовых клеток.GlyNAC улучшает мышечную силу, физическую выносливость и нормализует артериальное давление.

По словам ученых, после приема добавки и у мышей, и у людей отмечались улучшения в работе сердца, печени и почек. Кроме того, GlyNAC увеличила продолжительность жизни грызунов на 24%.

Ученые заявили, что добавление GlyNAC в рацион пожилых людей в течение 16 недель было безопасным и переносилось хорошо. Таким образом, добавка, сочетающая антиоксидантные эффекты, способна улучшить и обратить вспять многие возрастные аномалии, способствуя укреплению здоровья стареющих людей.