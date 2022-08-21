Выявлен признак деменции, возникающий за 20 лет до болезни

Новое исследование ученых показало, что риск развития болезни Альцгеймера можно определить за 17-20 лет до начала наступления клинической фазы патологии.

Фото: ИД «Волгоградская правда» / архив. ИД «Волгоградская правда» / архив.

Выявить вероятность деменции в будущем помогает изучение белков в головном мозге. Они могут годами неправильно формироваться и накапливаться. В какой-то момент такие белки блокируют сигналы между нейронами. Специалисты считают, что определив их количество, можно судить о риске развития болезни Альцгеймера.

Ученые провели исследование, в котором измеряли концентрацию белков с помощью иммуноинфракрасного датчика. Таким способом были выявлены 68 человек с высоким риском развития деменции. Через много лет у этих людей действительно стали проявляться симптомы Альцгеймера.