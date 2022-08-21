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20 минут назад

Названы признаки «опасной» крови

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Врач-кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что утомляемость, головные боли и небольшое ежедневное потребление жидкости вместе с учащенным мочеиспусканием могут быть симптомами густой крови.

Названы признаки «опасной» крови
Фото: UnsplashUnsplash

«У человека с густой кровью бывают головные боли и тяжесть в голове, жажда, быстрая утомляемость и тяжесть, иногда давящие боли в сердце», — цитирует «Вечерняя Москва» специалиста.

Он добавил, что раны обладателя густой крови практически не кровоточат, поскольку кровь быстро сворачивается. По словам Серебрянского, это состояние опасно и может спровоцировать инфаркт и инсульт.

В жару людям с такой особенностью необходимо пить большое количество воды, примерно на один литр больше, чем обычно.

Ранее "СП" писала, что врач-эндокринолог Европейского медицинского центра Анас Альфарадж рассказал, что выявить высокий уровень сахара в крови и начинающийся диабет можно и без анализов.

Новости,Юрий Серебрянский,
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