Названы признаки «опасной» крови

Врач-кардиолог Юрий Серебрянский рассказал, что утомляемость, головные боли и небольшое ежедневное потребление жидкости вместе с учащенным мочеиспусканием могут быть симптомами густой крови.

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«У человека с густой кровью бывают головные боли и тяжесть в голове, жажда, быстрая утомляемость и тяжесть, иногда давящие боли в сердце», — цитирует «Вечерняя Москва» специалиста.

Он добавил, что раны обладателя густой крови практически не кровоточат, поскольку кровь быстро сворачивается. По словам Серебрянского, это состояние опасно и может спровоцировать инфаркт и инсульт.

В жару людям с такой особенностью необходимо пить большое количество воды, примерно на один литр больше, чем обычно.