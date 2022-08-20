Терапевт объяснила основные опасности смога

«В дыме от лесных пожаров содержится много веществ. Помимо крупных частиц сажи и копоти, которые мы можем откашлять после вдыхания, в воздухе есть масса других веществ, вывести которые из организма уже не так легко. Там может быть и оксид углерода, и диоксид углерода, и оксиды азота, и тяжелые металлы, и масса других веществ. В смоге может содержаться вся таблица Менделеева»,