Терапевт объяснила основные опасности смога

Смог от лесных пожаров содержит в себе много химических элементов, которые опасны для здоровья. Об этом интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.
«В дыме от лесных пожаров содержится много веществ. Помимо крупных частиц сажи и копоти, которые мы можем откашлять после вдыхания, в воздухе есть масса других веществ, вывести которые из организма уже не так легко. Там может быть и оксид углерода, и диоксид углерода, и оксиды азота, и тяжелые металлы, и масса других веществ. В смоге может содержаться вся таблица Менделеева»,
— объяснила специалист.
По ее словам, мелкие частицы веществ, попадая в легкие, могут вызывать воспаление. Врач порекомендовала во время смога по возможности не выходить на улицу и не проветривать помещение. Также нужно чаще прополаскивать горло, промывать глаза, принимать душ и пить много жидкости, резюмировала эксперт.
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