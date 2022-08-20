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1 час назад

Терапевт объяснила основные опасности смога

Мослента

Смог от лесных пожаров содержит в себе много химических элементов, которые опасны для здоровья. Об этом интервью радио Sputnik рассказала врач-терапевт Татьяна Романенко.

Терапевт объяснила основные опасности смога
Фото: МослентаМослента

«В дыме от лесных пожаров содержится много веществ. Помимо крупных частиц сажи и копоти, которые мы можем откашлять после вдыхания, в воздухе есть масса других веществ, вывести которые из организма уже не так легко. Там может быть и оксид углерода, и диоксид углерода, и оксиды азота, и тяжелые металлы, и масса других веществ. В смоге может содержаться вся таблица Менделеева»,

— объяснила специалист.

По ее словам, мелкие частицы веществ, попадая в легкие, могут вызывать воспаление. Врач порекомендовала во время смога по возможности не выходить на улицу и не проветривать помещение. Также нужно чаще прополаскивать горло, промывать глаза, принимать душ и пить много жидкости, резюмировала эксперт.

Ранее стало известно, что жители города вновь почувствовали запах гари на территории Тверского района в центре Москвы, а также на западе столицы.

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