Мясников нашел связь между смертями Шатунова, Турчинского и Миронова

Телеведущий и врач Александр Мясников в рамках шоу "О самом главном" объединил смерти Юрия Шатунова , Владимира Высоцкого, Андрея Миронова и спортсмена Владимира Турчинского . Объяснение цитируется в прессе сегодня, 19 августа. Таким образом доктор откликнулся на смерть Юрия Шатунова в 48 лет и завел разговор о проблемах со здоровьем, способных привести к ранней смерти.

Первое, что "роднит" всех этих публичных персон – смерть в возрасте до 50 лет. Доктор Мясниколв заявил: около 80 процентов ранних уходов из жизни можно предотвратить, это доказывает статистика.

По его словам, восемь из десяти людей, скончавшихся от инфаркта, за сутки до того жаловались на нехватку воздуха, давление и схожие симптомы. Владимир Турчинский тоже фиксировал у себя боли в грудной клетке, но невнимание к симптому повлекло его безвременную кончину (в 46 лет). В этом же возрасте от аневризмы умер Андрей Миронов. Его ранней смерти могло бы не случиться, если бы он следил за своим здоровьем, зная о диагнозе "поликистоз почек" и аневризме у старших родственников.