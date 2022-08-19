Идеальная улыбка: россияне увеличили траты на уход за зубами

Большинство жителей страны (64%) стремятся внимательнее следить за здоровьем зубов. Россияне начали активнее использовать товары для ухода за полостью рта: спрос на эту категорию за год вырос на четверть (26%). Такой результат показало совместное исследование медиахолдинга Rambler&Co и СБЕР ЕАПТЕКА, одного из лидеров e-pharm в России.

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О красивой улыбке мечтает 75% россиян. Добиться идеального состояния зубов чаще всего мешает кариес (41%). Каждого пятого респондента беспокоит проблема с эмалью, у 18% — рецессия десны (уменьшение мягких тканей над зубом). Реже всего опрошенные россияне сталкиваются с пародонтозом (14%) и воспалением десен (7%).

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Согласно данным СБЕР ЕАПТЕКА с августа 2021 года по июль 2022 года по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, продажи в категории “уход за зубами” за год выросли на 26%. Помимо стандартного набора из зубной пасты и щетки, опрошенные россияне активно используют ополаскиватели для полости рта (доля продаж в категории — 18%) и зубные нити (10%). Реже всего прибегают к средствам для отбеливания зубов.

Результаты опроса показали, что 13% опрошенных используют ополаскиватель для полости рта и зубную нить. Только у каждого двадцатого есть дома ирригатор или очиститель для языка. Наименее востребованными оказались отбеливающие полоски. Они необходимы всего 1% россиян.

Большинство откладывают поход к стоматологу до последнего. 41% признались, что посещают его только в экстренных случаях. Около четверти респондентов ходят к зубному раз в год (23%), каждый пятый — раз в несколько лет. Своевременно отслеживают состояние своих зубов (раз в полгода или чаще) лишь 16%. Редкие походы к стоматологу респонденты связывают с опасениями о походе к стоматологу – об этом сказали 41% опрошенных.

Большинство опрошенных россиян (40%) тратят до 20 000 рублей в год на лечение зубов. При этом 28% — от 20 до 80 000 рублей, 21% может себе позволить свыше 150 000 рублей, а каждый десятый (11%) — от 80 000 до 150 000 рублей.

Согласно данным продаж СБЕР ЕАПТЕКИ в категории «уход за зубами», активнее всего в этом году заботились об идеальной улыбке жители Перми (рост продаж товаров в категории в 5 раз), Сочи (в 4,7 раза), Кемерова (в 3,9 раза), Волгограда (в 3,8 раза) и Твери (в 3,7 раза).

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