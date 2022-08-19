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2 часа назад

Врач дал советы, как пережить период магнитных бурь

Вечерняя Москваиещё 1

Врач — терапевт-кардиолог, сотрудник больницы РАН Станислав Котляров рассказал, как магнитные бури влияют на человека и как пережить этот непростой период.

Врач дал советы, как пережить период магнитных бурь
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт объяснил, что любое погодное изменение — это проверка организма. Людям с определенными проблемами со здоровьем необходимо своевременно принимать те препараты, которые назначил врач. Также необходимо периодически измерять давление и вести дневник, чтобы при необходимости лечащий врач мог скорректировать лечение.

— Любое погодное изменение, будь то большая жара или буря, — это своеобразный зачет для нашего организма по тому, насколько он готов, потому что все реакции на это продиктованы возможностями его адаптации, — пояснил эксперт в комментарии «Невским новостям».

Он добавил, что в эти дни многое будет зависеть от того, как у человека налажен режим сна. Идеальный сон — это 7–8 часов с максимальным захватом периода с 22:00 до 03:00.

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