Век учись: зачем врачу нужно постоянно повышать квалификацию

Медицина развивается стремительно — сегодня широко применяются технологии, которые еще не так давно представлялись чем-то фантастическим. Именно поэтому каждому врачу необходимо постоянно учиться и повышать свой профессиональный уровень, чтобы все его знания и навыки отвечали современным требованиям. В столице эту задачу помогает решить Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы.

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Кадровый центр здравоохранения Москвы открыл свои двери 17 мая 2021 года. Сегодня ключевые задачи столичного здравоохранения решаются на единой площадке центра. Здесь осуществляется независимая оценка компетенций специалиста на всех ступенях карьеры, обучение и повышение квалификации сотрудников больниц и поликлиник, а также подбор высококвалифицированных кадров для медицинских организаций Москвы. Так за первый год существования в Кадровом центре было проведено более 26 000 оценочных мероприятий для 9 тысяч врачей, а образовательные программы посетило более 25 000 слушателей.

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Как рассказала и.о. директора Кадрового центра Юлия Уварова, одно из преимуществ обучения в нем заключается в том, что учебные программы разработаны с учетом требований именно столичного здравоохранения:

«На данный момент разработано порядка 40 программ повышения квалификации и тренингов по развитию soft skills, а новые продолжают создаваться в соответствии с потребностями системы столичного здравоохранения. Кроме того, Кадровый центр проводит проверку профессиональных навыков специалистов, желающих работать в городских больницах и поликлиниках. Ведь чтобы устроиться в медицинские учреждения, врачу нужно подтвердить свои компетенции именно в Кадровом центре. Здесь же у молодых и практикующих специалистов есть возможность подготовиться к экзаменам — пройти тренинги и отработать практические навыки на самом современном оборудовании. Фактически Кадровый центр Депздрава Москвы сегодня решает все актуальные вопросы медицинского профессионального сообщества».

Помимо подбора высококвалифицированных специалистов для системы столичного здравоохранения, в центре проходят и образовательные программы, благодаря которым врачи совершенствуют свои знания и отрабатывают манипуляции на современном оборудовании. По словам начальника отдела дополнительного профессионального образования Татьяны Неруш, в центре ежедневно могут проходить обучение более 500 врачей.

«В настоящий момент в Кадровом центре Депздрава проходит глобальное обучение врачей общей практики в рамках комплексной образовательной программы, состоящей из 13 специализированных модулей по офтальмологии, инфекционным болезням, урологии, оториноларингологии и другим клиническим специальностям. Планируется обучить порядка 3000 специалистов по каждому из модулей. Параллельно с обучением врачей общей практики реализуются программы для онкологов, анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов, педиатров, а также представителей других клинических специальностей. Ресурсное обеспечение Кадрового центра позволяет ежедневно принимать более 500 врачей», — рассказывает Татьяна Неруш.

Как формируются образовательные программы

Для определения потребности в обучении медработников столичного здравоохранения на протяжении всего года главные внештатные специалисты анализируют, каких знаний не хватает врачам, в том числе и по результатам оценочных процедур, проводимых в Кадровом центре. На основании всей собранной информации формируется запрос и направляется в Кадровый центр, после чего сотрудники совместно с ведущими экспертами Депздрава, рекомендованными главными внештатными специалистами, приступают к разработке образовательных программ.

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Разработка одной программы может длится от 1 до 6 месяцев, в зависимости от требований, предъявляемых к результатам ее освоения, формы обучения, необходимости практической подготовки слушателей на симуляционном оборудовании, а также с привлечением в образовательный процесс стандартизированных (постановочных) пациентов.

Татьяна Неруш отмечает:

«Прежде чем запустить программу, мы проводим ряд так называемых пилотов. Для этого организовываем тестовое обучение для группы врачей по специальности образовательного курса. Слушатели смотрят, как материал преподносится, что непонятно, чего не хватает. Быть может, преподаватель рассказывает так, что это сложно для восприятия. Тогда мы корректируем методику преподавания, еще раз пересматриваем образовательные материалы, чтобы они были максимально доступными для слушателя. Проведение пилотов – обязательный этап подготовки программ, направленный на контроль качества разработанных материалов, оценку доступности изложения, подбор актуальных и соответствующих программе интерактивных форм обучения».

Как строится обучение

Большинство программ Кадрового центра состоят из теоретической и практической частей. На теории специалисты знакомятся с лекционным материалом, после чего приступают к практике. Она проходит на так называемых станциях — боксах, которые имитируют обстановку реальной операционной либо кабинета врача.

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Это дает полное погружение в реальность. В большей части реализующихся программ применяется симуляционное оборудование. Кадровый центр обладает широким парком современного симуляционного оборудования, насчитывающим более 1100 единиц техники, и 31 станцией.

«Оснащение Кадрового центра позволяет нам проектировать клинические ситуации максимально приближенные к реальности. Например, в рамках изучения образовательного модуля по инфекционным болезням врачи общей практики отрабатывают навык удаления присосавшегося клеща. Специально для этого мы закупаем напечатанных на 3D-принтере клещей, которые в последствии внедряются специалистами Кадрового центра в симулятор кожи. На занятиях врачи отрабатывают навыки теми же инструментами, которые поставляются в медицинские организации Москвы», — рассказывает Татьяна Неруш.

Все программы Кадрового центра проходят обязательную процедуру аккредитации в системе непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Успешно прошедшим обучение специалистам начисляются баллы НМО, необходимые для прохождения периодической аккредитации.

«Мы преследуем одну глобальную задачу – повышение качества оказания медицинской помощи. Нам важно, чтобы медицинские работники регулярно повышали свою квалификацию по самым актуальным вопросам, чтобы уровень их подготовки соответствовал требованиям времени и стремительно развивающей медицине, - ведь в их руках жизни пациентов!», — подчеркивает Татьяна Неруш.

Врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №2 Владислав Коннов, который проходил тренинги в Кадровом центре, рассказывает:

«Когда руководство стационара предложило воспользоваться учебными психологическими тренингами на базе Кадрового центра, я с удовольствием воспользовался этой возможностью. Это были тренинги, посвященные эмоциональному интеллекту, умению выходить из конфликтных ситуаций и противостоять манипуляциям. Мне понравилось, как организован учебный процесс, начиная с представления теоретического материала и заканчивая отработкой практических навыков в группах, совместно с коллегами и под руководством опытного тренера. Все эти навыки и умения крайне важны в моей работе, которая связана с постоянным взаимодействием с пациентами и их родственниками, а также с собственными коллегами. Пригодится это и в личной жизни».

Почему молодому врачу стоит обратиться в Кадровый центр

Профессия врача — из тех, что выбирают один раз и на всю жизнь. Чтобы получить свой «допуск» к работе с пациентами, в Кадровом центре проходит процедура профессиональной оценки будущих врачей — первичная специализированная аккредитация. С перечнем необходимых документов и порядком подачи заявки можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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Экзамен проходит в два этапа: тестирование и практика, которая включает в себя решение ситуационных задач и проверку практических навыков на станциях.

После сдачи теоретического этапа аккредитуемый допускается до второго. При неудачной попытке есть возможность еще двух пересдач. На втором этапе ординатор сначала приходит на станцию, в зависимости от специальности он должен пройти от двух до шести станций, где демонстрирует свои навыки. После этого он приступает к решению ситуационных задач, где оценивается клиническое мышление. За прохождение второго этапа выводится общая оценка.

У врача, который прошел аккредитацию, есть возможность устроиться в систему столичного здравоохранения, для этого он также должен пройти специальную оценку, которая состоит из трех этапов и проводится в один день — тестирование, отработка навыков на симуляционном оборудовании и решение ситуационных задач.

Для студентов шестых курсов и ординаторов второго года обучения отличной возможностью заявить о себе стала Школа профессионального роста. Но попасть в нее могут только лучшие из лучших, для этого нужно хорошо учиться.

«Это очень интересный проект, который создан для поддержки молодых врачей. Здесь они обучаются всему и сразу, это готовые специалисты, за которых мы можем ручаться. Важно, что во время обучения основное внимание уделяется именно практическим навыкам и знакомству со спецификой работы непосредственно в поликлиниках и больницах, где в дальнейшем предстоит трудиться выпускникам Школы. Такие знания получить в медицинском вузе нельзя. Более половины времени занимают стажировки. При этом они уже знакомы со своими будущими коллегами, и им не требуется дополнительное время на адаптацию в коллективе», — подчеркивает главные преимущества Юлия Уварова.

Во время обучения слушатели Школы профессионального роста получают стипендию в размере 25 тысяч рублей.

Кадры решают все: каким должен быть современный врач

Одна из приоритетных задач московского здравоохранения — постоянное повышение уровня оказания медицинских услуг. При этом врач должен не только обладать высокой квалификацией, но и иметь продвинутые коммуникативные навыки, а также оперативно реагировать на современные тренды в отрасли и внедрять в свою практику применение цифровых технологий. Найти такого — непростая задача. В этой связи кадровый подбор требует особого, практически индивидуального подхода.

«Чтобы быть востребованными, врачи должны обладать достаточными практическими навыками и теоретическими знаниями. Они должны быть компетентными, наблюдательными, проницательными, а самое главное — у них должно быть хорошо развито клиническое мышление. Важно уметь применять знания на практике в самый подходящий момент. Если врач не совершенствуется в своей сфере деятельности, не посещает курсы повышения квалификации, не ходит на конференции, не интересуется новинками в сфере медицины, он отстает от динамики развития медицины», — убеждена Юлия Уварова.

Кадровый центр является HR-платформой в системе здравоохранения и формирует кадровый резерв для обеспечения организаций высоко квалифицированными кадрами.

«Мы занимаемся подбором и административного, и медицинского персонала различного уровня для амбулаторно-поликлинического звена и стационаров. На сегодняшний момент создан обширный кадровый резерв, который постоянно поддерживается и обновляется, это позволяет оперативно поставлять кадры в систему здравоохранения Москвы», — рассказывает Юлия Уварова и отмечает, что специалисты также подтверждают свой уровень знаний, проходя оценочные мероприятия.

На сегодняшний день в амбулаторно-поликлиническом звене наиболее востребованы рентгено-лаборанты, врачи общей практики, врачи УЗИ, участковые терапевты, педиатры и неврологи. В стационарах — это медицинские сестры, рентгено-лаборанты, анестезиологи-реаниматологи, а также онкологи.

Как получить статус «Московский врач» и что он дает

В любой сфере человек, который по-настоящему увлечен своей специальностью, всегда стремится к совершенству и ищет новые возможности. Если говорить о врачах, это приобретает особую важность и большое значение, ведь от них в буквальном смысле зависят жизни людей. Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы дает прекрасную возможность врачам из любого региона России показать свой профессионализм и получить почетный статус «Московский врач».

На сегодняшний день статус «Московский врач» получили более 1700 врачей по 29 специальностям, из них 67 – оториноларингологи. Такую статистику приводит заведующий учебным отделом НИКИО им. Л.И. Свержевского профессор Евгений Носуля. Главная цель этого проекта — определение лучших специалистов в своей области.

«Это формирование врачебной элиты в каждой специальности, которая гарантирует предоставление на высоком уровне технологичной медицинской помощи в соответствующих лечебных учреждениях, где они работают», — подчеркивает Евгений Носуля.

Врач проходит сложную процедуру экзаменов, собеседование и становится обладателем престижного звания и отличительного нагрудного знака. Для получения доступа к прохождению оценочных процедур нужно предоставить пакет документов, их список размещен на официальном сайте Департамента здравоохранения Москвы. При успешном прохождении тестирования кандидатам предоставляется возможность отработки практических навыков. Если репетиционный экзамен прошел неудачно, его можно повторить. По итогам врач увидит, где у него пробелы и какие знания нужно восполнить.

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Испытания проходят в несколько этапов. Сначала предстоит пройти компьютерное тестирование, в которое входят больше ста вопросов, причем для прохождения на следующий этап на 80% из них нужно дать правильные ответы. Затем происходит проверка профессиональных навыков, в том числе с использованием симуляционного оборудования, тренажеров, манекенов и привлечением стандартизованных пациентов. На завершающем этапе на рассмотрение комиссии представляется портфолио врача.

Например, при прохождении добровольных оценочных процедур по специальности «Оториноларингология» на симуляторах врач демонстрирует владение навыками диагностических процедур, парахирургических и хирургических вмешательств, выполнение жизнеспасающих операций, например, коникотомии, трахеотомии, сердечно-легочной реанимации. Он должен уметь интерпретировать результаты различных исследований — компьютерной томографии, аудиологических тестов, правильно решить ситуационные задачи. При помощи стандартизованных пациентов врач демонстрирует владение коммуникативными навыками при обследовании пациента с патологией ЛОР-органов.

Комиссия по присвоению статуса «Московский врач» рассматривает портфолио – документальная самопрезентация специалиста. Кандидат предоставляет ее в день прохождения практического этапа оценочных процедур в экспертную комиссию.

У тех, кто не смог с первого раза пройти все испытания, есть возможность восполнить пробелы в знаниях и подать заявку повторно. Статус «Московский врач» присваивается на пять лет, после чего проверку знаний и навыков нужно пройти повторно.

«Это серьезная образовательная процедура, в ходе которой растет профессиональный — и теоретический, и практический уровень врача», — отмечает Евгений Носуля.

Владислав Коннов, врач-инфекционист Инфекционной клинической больницы №2, получил статус «Московский врач» в прошлом году и выделил главные преимущества этого звания: