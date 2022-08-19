Продеус раскрыл основные признаки слабого иммунитета

Врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, как определить, слабый ли у человека иммунитет. Основные признаки, указывающие на проблемы с защитной системой организма, специалист раскрыл в ролике , опубликованном в его Telegram-канале.

Телеведущий сообщил, что при слабом иммунитете риск заразиться инфекцией выше, чем при сильном иммунитете. По словам Продеуса, человек, который имеет проблемы с защитной системой организма, заболевает гораздо чаще, чем тот, у кого нет таких проблем. Кроме того, отметил специалист, при слабом иммунитете раны заживают медленно, а на коже часто образуются гнойнички.