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4 часа назад

Врач с Первого канала раскрыл основные признаки слабого иммунитета

Lenta.ru

Врач-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус рассказал, как определить, слабый ли у человека иммунитет. Основные признаки, указывающие на проблемы с защитной системой организма, специалист раскрыл в ролике, опубликованном в его Telegram-канале.

Продеус раскрыл основные признаки слабого иммунитета
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Телеведущий сообщил, что при слабом иммунитете риск заразиться инфекцией выше, чем при сильном иммунитете. По словам Продеуса, человек, который имеет проблемы с защитной системой организма, заболевает гораздо чаще, чем тот, у кого нет таких проблем. Кроме того, отметил специалист, при слабом иммунитете раны заживают медленно, а на коже часто образуются гнойнички.

Продеус добавил, что исправить слабый иммунитет можно — для этого прежде всего необходимо обратиться к специалисту.

Новости,Андрей Продеус,Первый канал,
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