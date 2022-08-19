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2 часа назад

Дерматологи рассказали, как защититься от рака кожи

Слово и Дело

Развитию рака кожи способствуют различные факторы. Дерматологи рассказали, как избежать серьезного недуга.

Дерматологи рассказали, как защититься от рака кожи
Фото:  Слово и Дело Слово и Дело

В первую очередь для защиты от онкоболезней, связанных с кожным покровом, важно минимизировать воздействие ультрафиолета, отказавшись от загара. Повреждения кожи увеличиваются со временем, что приводит к повышению риска возникновения рака, сообщает LIVE24.

Кроме того, для защиты от меланомы и подобных ей онкологических заболеваний необходимо пересмотреть свой рацион. В частности, важно есть больше продуктов с высоким содержанием бета-каротина, так как это вещество защищает кожу. Так, стоит обратить внимание на шпинат, морковь, сладкий картофель, красный перец, манго, абрикосы.

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