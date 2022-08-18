Врач рассказала, как пережить жару без вреда для организма

В интервью «Народным Новостям» врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как пережить жару без вреда для здоровья. Важно не выходить на улицу в самый пик – с 11 до 16 часов. Если выйти все-таки пришлось, обязательно захватите с собой питьевую воду. Регулярное употребление обычной воды – это единственное, что помогает организму регулировать теплообмен в жаркую погоду.