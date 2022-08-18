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2 часа назад

Врач рассказала, как пережить жару без вреда для организма

ProOren

В интервью «Народным Новостям» врач-терапевт Ирина Ярцева рассказала, как пережить жару без вреда для здоровья. Важно не выходить на улицу в самый пик – с 11 до 16 часов. Если выйти все-таки пришлось, обязательно захватите с собой питьевую воду. Регулярное употребление обычной воды – это единственное, что помогает организму регулировать теплообмен в жаркую погоду.

Врач рассказала, как пережить жару без вреда для организма
Фото: ProOrenProOren

Не стоит забывать про головные уборы, солнцезащитные очки и легкую, светлую одежду. Она не должна сковывать движений. Если кому-то стало плохо, дайте ему воды и отведите в тень или проветриваемое помещение.

Новости,Ирина Ярцева,
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