Разработано приложение, которое отслеживает сужение артерий

Американская ассоциация изучения сердца сообщила, что учёные из Китая и Сша разработали отслеживающее устройство, которое выявляет опасные сужения шейных артерий у людей.

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Кардиологи отмечают, что стеноз — сужение сосудов шейной и сонной артерий являются один из факторов, прогрессирующих инсульт.

Так, новая разработка помогает выявить сужение артерий с помощью камеры смартфона и приложения, в котором встроен особый алгоритм.

В ходе исследований на 202 добровольцев в возрасте около 68 лет ученые выявили, что крупные артерии хорошо видны на коже и вызывают пульсации, которые способна зафиксировать камера при помощи встроенного приложения.

Точность алгоритма составляет 91 процент.