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58 минут назад

Врачи из США создали назальный спрей от судорог при болезни Альцгеймера

Газета.Ru

Ученые из Медицинского колледжа Джорджии в Университете Огасты создали пептид A1R-CT, который можно вводить в виде назального спрея, чтобы снизить неконтролируемую электрическую активность нейронов при черепно-мозговых травмах, инсультах и у многих людей с болезнью Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале JCI Insight.

Создан назальный спрей от судорог при болезни Альцгеймера
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Разработанный учеными пептид A1R-CT блокирует связывание белка нейрабина с «успокаивающим» рецептором A1 на поверхности нейронов. Это подавляет электрическую активность во время приступов эпилепсии, которая может привести к нарушению ритма сердца или быстрому сердцебиению.

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Остановить судороги можно активацией «успокаивающего» их рецептора A1. Но действовать на него непосредственно нельзя, так как этот рецептор распространен по всему телу, в том числе в сердце, легких и почках. Нарушение его работы в этих органах может привести к серьезным побочным эффектам.

Исследователи показали, что активации А1 можно помочь, заблокировав белок нейрабин, который подавляет работу рецептора-успокоителя. Они обнаружили, что у мышей с дефицитом нейрабина были значительно более короткие и менее тяжелые приступы. Пептид A1R-CT имел такой же эффект при назальном введении, только работает не за счет снижния уровня нейрабина, а за счет блокирования его работы.

У мышей с нормальным уровнем нейрабина наблюдались судороги продолжительностью до 30 минут, и около 10% мышей вскоре после этого умерли. Блокирование рецептора A1 привело к более тяжелым судорогам даже у мышей с дефицитом нейрабина и увеличило уровень смертности более чем на 50%.

Болезнь Альцгеймера часто сопровождается судорогами, так как характерное для нее накопление амилоидов и тау-белков в мозге нарушает связь между нейронами и создает повышенный окислительный стресс. Это приводит к воспалению, в ответ на которое нейроны могут перевозбудиться, что и приводит к судорогам. При отсутствии контроля приступы могут привести к повреждению головного мозга и когнитивным нарушениям. Назальный ввод пептида делает возможным применения лекарства прямо во время судорог, когда почти невозможно дать препарат перорально.

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