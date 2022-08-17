Врачи из США заявили о случае заражения оспой обезьян на танцах

Врачи из Стэнфордского университета сообщили о случае заражения молодого мужчины оспой обезьян в результате тесного контакта, но без половой близости. Сообщение опубликовано в журнале Emerging Infectious Diseases.
Молодой мужчина в возрасте около 20 лет обратился в больницу с жалобами на сыпь после поездки в Великобританию. Врачи диагностировали у него оспу обезьян и предположили, что заражение произошло во время танцевального вечера на открытом воздухе. Первые симптомы появились через 14 дней после танцев.
Многие посетители мероприятия были в топах без рукавов и шортах, в том числе и сам заразившийся. Он не заметил никаких поражений кожи ни у кого из присутствующих. Мужчина сообщил, что употреблял алкоголь, но не употреблял наркотики на этих мероприятиях, не носил маску, а также погладил нескольких домашних собак. Большинство посетителей мероприятия не были открытыми геями или бисексуалами.
Сам мужчина — бисексуал, но не имел половых контактов во время путешествия и за три месяца до него. Он прошел курс лечения от сифилиса за 3 месяца до заражения. Появлению сыпи на коже не предшествовали лихорадка, озноб, головная боль, увеличение лимфатических узлов, кашель, усталость или боль в аноректальной области, характерные для оспы обезьян. Врачи также не обнаружили у пациента сыпи в области гениталий.
Этот случай показал, что массовые скопления людей могут быть источником вируса оспы обезьян, хотя большинство заболевших в 2022 году заразились им во время полового контакта. Необычные симптомы у пациента показали важность локального тестирования оспы обезьян — именно лабораторный тест позволил поставить диагноз в течение 12 часов после возникновения первых симптомов.