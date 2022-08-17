Врач назвала основные причины головокружения в жару

По ее словам, при повышении температуры воздуха сердце начинает работать интенсивнее для того, чтобы эффективно охлаждать тело.

Малиновская подчеркнула, что головокружение, которое появилось в жару, нельзя игнорировать. Дело в том, что оно может свидетельствовать о проблемах в работе сердца и сосудов. Специалист добавила, что частые головокружения могут мыть симптомом эндокринных нарушений, например проблем с щитовидной железой.