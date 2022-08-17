Врач назвала основные причины головокружения в жару

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала основные причины головокружения в жаркую погоду. Об этом сообщает "Мослента".
По ее словам, при повышении температуры воздуха сердце начинает работать интенсивнее для того, чтобы эффективно охлаждать тело.
"Частота сердечных сокращений увеличивается, периферические сосуды расширяются, давление повышается, кружится голова, темнеет в глазах", – пояснила врач.
Малиновская подчеркнула, что головокружение, которое появилось в жару, нельзя игнорировать. Дело в том, что оно может свидетельствовать о проблемах в работе сердца и сосудов. Специалист добавила, что частые головокружения могут мыть симптомом эндокринных нарушений, например проблем с щитовидной железой.