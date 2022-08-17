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3 часа назад

Врач назвала основные причины головокружения в жару

Москва24

Руководитель медицинского департамента федеральной сети медицинских лабораторий KDL Ольга Малиновская назвала основные причины головокружения в жаркую погоду. Об этом сообщает "Мослента".

Врач назвала основные причины головокружения в жару
Фото: Москва24Москва24

По ее словам, при повышении температуры воздуха сердце начинает работать интенсивнее для того, чтобы эффективно охлаждать тело.

"Частота сердечных сокращений увеличивается, периферические сосуды расширяются, давление повышается, кружится голова, темнеет в глазах", – пояснила врач.

Малиновская подчеркнула, что головокружение, которое появилось в жару, нельзя игнорировать. Дело в том, что оно может свидетельствовать о проблемах в работе сердца и сосудов. Специалист добавила, что частые головокружения могут мыть симптомом эндокринных нарушений, например проблем с щитовидной железой.

Новости,Ольга Малиновская,
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