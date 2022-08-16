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1 час назад

Врач рассказал, кому опасно делать пластику век

Мира Маркина

Для некоторых пациентов блефаропластика (операция по коррекции формы век) может закончиться утратой зрения, предупредил врач-офтальмолог Владислав Филиппов в большом интервью для “Газеты.ру”.

Врач рассказал, кому опасно делать пластику век
Фото: unsplash.comunsplash.com

Неудачные операции по пластике век влекут пагубные последствия для оптики глаза, объяснил врач. Это происходит в случаях, когда роговица была травмирована блефаростатом или специальной “распоркой”. В период заживления пациент может столкнуться со снижением зрения – от восьми часов до пяти суток продолжительностью.

Еще одна причина снижения остроты оптики в послеоперационный период – недостаточное увлажнение роговицы во время блефаропластики.

Результат операции тоже влияет на дальнейшую способность пациента видеть. Если веки находятся в правильном положении и нормально функционируют – угрозы для потери зрения нет.

Также врач перечислил группы людей, которым пластика век необходима:

  • тем, кто столкнулся с птозом или недостаточным смыканием век;
  • пациентам с неопухолевыми новообразованиями и избытком кожи в области век;
  • тем, у кого наблюдается нарушение функций век.

Ранее мы рассказывали о том, когда можно прибегнуть к популярным хирургическим операциям с минимальным уроном для здоровья.

Новости,Владислав Филиппов,
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