Собака заразилась оспой обезьян от своих хозяев

В Париже зафиксировали первый случай передачи вируса обезьяньей оспы от человека к собаке. Из-за этого Центры по контролю и профилактике заболеваний США обновили свой гайд, включив собак в число животных, подверженных заражению.

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Оспа обезьян обычно передаётся от человека к человеку через прямой контакт с инфекционной сыпью или биологическими жидкостями. Вирус также может передаваться через выделения из дыхательных путей при длительном контакте лицом к лицу или во время интимного физического контакта, такого как поцелуи, объятия или секс.

Согласно отчёту Lancet, потенциальный случай передачи вируса от человека к собаке был обнаружен у 4-летней итальянской борзой через 12 дней после того, как у её владельцев появились симптомы оспы обезьян. У пса обнаружили поражения на коже и слизистых оболочках, пустулы на животе и анальную язву.