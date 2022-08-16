Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+20° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
1 час назад

Невролог назвала неочевидные признаки усталости мозга

Lenta.ruиещё 1

Ухудшение памяти — первый признак того, что мозг устал, а нервной системе нужен отдых, рассказала невролог и педиатр Ольга Гофман. В беседе с «Лентой.ру» она назвала и другие явные и неочевидные сигналы о проблемах в организме.

Невролог назвала неочевидные признаки усталости мозга
Фото: Лента.руЛента.ру

Невролог рекомендует регулярно проводить психоневрологический чекап, чтобы понять, как работает мозг и все ли с ним в порядке. Об усталости мозга могут сигнализировать ухудшение памяти, нарушение концентрации внимания, растерянность. Особенно это актуально для перенесших COVID-19, которые зачастую имеют проблемы с восприятием времени и пространства, отметила Гофман.

В работе и личной жизни к этим признакам добавляется постоянное зависание в гаджетах и зависимость от них, невозможность сосредоточиться на одном деле, нежелание приступать к задачам и тяжелому когнитивному труду, обратила внимание невролог.

Если эти признаки не проходят в течение длительного периода, то следует записаться к специалисту и получить диагноз и схему лечения, а не заниматься самолечением, советует невролог.

Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители