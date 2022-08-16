Названы тревожные признаки слабого иммунитета

Пульмонолог Том Ядегар назвал четыре главных признака, указывающих на то, что иммунная система дала сбой.

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Как сообщает «Вечерняя Москва», частые болезни и систематическое употребление антибиотиков говорит об ослабленном организме. Препараты его истощают, поэтому следует обратить внимание на укрепление иммунитета.

Организм истощает продолжительный стресс, который также может быть причиной многих заболеваний. Процесс выздоровления при сильном перенапряжении может затянуться на месяцы.

Также об ослабленном иммунитете говорят долго заживающие раны. Так, при хорошей работе иммунной системы процесс заживления проходит быстро. Если же порезы и царапины долго не проходят, следует обратиться к врачу.

Кроме того, при постоянной усталости рекомендуется сдать анализы и проверить иммунитет.