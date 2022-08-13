Медики назвали неочевидные признаки повышенного холестерина

Избыток этого важного для организма вещества может привести к серьезным нарушениям и даже стать причиной инфарктов и инсультов.

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Прежде всего нужно понимать, что существует два вида холестерина. И только липопротеиды низкой плотности считаются «плохими». К сожалению, высокий уровень определить сложно из-за отсутствия ярко выраженных симптомов.

Однако есть несколько неочевидных признаков, указывающих на опасное состояние, рассказали медики изданию Daily Express.

Прежде всего, на проблему указывает постоянная раздражительность и усталость. Плохая память, перепады настроения и общая вялость также могут говорить о повышенном уровне плохого холестерина в крови.

Чтобы нормализовать состояние, нужно придерживаться правильной диеты. В запущенных случаях помогут справиться с проблемой лекарства.