Врачи раскрыли неожиданную пользу витамина D

Новый метаанализ связи добавок витамина D с депрессией — крупнейший из опубликованных на сегодняшний день. Он включает результаты 41 исследования рандомизированного плацебо-контролируемого испытания в разных группах населения со всего мира. Результаты метаанализа показали, что добавка витамина D более эффективна, чем плацебо. Наблюдались большие различия в используемых дозах витамина D, но в среднем она составляла 50–100 мкг в день. В публикациях, которые ученые включили в метаанализ, не рассматривалось влияние пребывания на солнце для стимуляции синтеза витамина D, а также были исключены пациенты с биполярным расстройством.