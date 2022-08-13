Врачи раскрыли неожиданную пользу витамина D

Исследователи из Университета Восточной Финляндии провели обширный метаанализ десятков публикаций, который показал, что добавки с витамином D могут облегчать симптомы у взрослых людей с депрессией. Статья опубликована в журнале Critical Reviews in Food Science and Nutrition.
Новый метаанализ связи добавок витамина D с депрессией — крупнейший из опубликованных на сегодняшний день. Он включает результаты 41 исследования рандомизированного плацебо-контролируемого испытания в разных группах населения со всего мира. Результаты метаанализа показали, что добавка витамина D более эффективна, чем плацебо. Наблюдались большие различия в используемых дозах витамина D, но в среднем она составляла 50–100 мкг в день. В публикациях, которые ученые включили в метаанализ, не рассматривалось влияние пребывания на солнце для стимуляции синтеза витамина D, а также были исключены пациенты с биполярным расстройством.
Терапевтическая эффективность современных антидепрессантов часто недостаточна, поэтому дополнительные способы облегчения симптомов депрессии ищут и среди пищевых добавок. Перекрестные исследования выявили корреляцию между депрессивными симптомами и дефицитом витамина D, но не причинно-следственную связь, поэтому к результатам анализа стоит отнестись с осторожностью. Тем более, что предыдущие мета-анализы влияния добавок витамина D на депрессию не показали его однозначной эффективности.
Метаанализ был проведен в рамках международного сотрудничества исследователей из Университета Восточной Финляндии, Университета Дикина (Австралия), Массачусетского Госпиталя в Бостоне, Университета Куопио и Хельсинского Университета.