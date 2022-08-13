Россиян предупредили об опасности голубей

«Во-первых, голуби могут быть переносчиками инфекций, потому что они взаимодействуют со свалками и помойками. Они просто на лапах, на клюве, на оперении могут переносить бактерии, которые живут в этих местах. Это просто, так сказать, "болезни немытых рук". Это дизентерия, может быть и какие-то более опасные инфекции», — пояснил специалист.