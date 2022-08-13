Россиян предупредили об опасности голубей

Об опасности голубей россиян предупредил руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков. В разговоре с РИА Новости он рассказал, что городские птицы могут быть переносчиками вирусов, неврологических заболеваний, клещей и блох.
«Во-первых, голуби могут быть переносчиками инфекций, потому что они взаимодействуют со свалками и помойками. Они просто на лапах, на клюве, на оперении могут переносить бактерии, которые живут в этих местах. Это просто, так сказать, "болезни немытых рук". Это дизентерия, может быть и какие-то более опасные инфекции», — пояснил специалист.
Кроме того, голуби могут заражать людей орнитозом или пситтакозом. Это заболевания, которые не передаются другим пернатым, но у человека они могут вызвать неврологические расстройства. Не стоит забывать и о том, что голуби переносят на себе голубиных клещей и блох.
Чудаков призвал не паниковать и соблюдать простые правила безопасности.
«Совершенно не значит, что все голуби инфицированы, отнюдь нет. В основном не инфицированы, но инфицированных все же много. Поэтому ни голубей, ни диких птиц лучше руками не трогать», — предупредил он. Специалист также посоветовал держаться подальше от больших групп птиц, машущих крыльями.
Если голубь сел на человека, что бывает крайне редко, то место соприкосновения птицы с кожей достаточно помыть водой из-под крана. В случае прилета пернатых на открытый балкон, его также стоит помыть и протереть антисептиком места с пометом.