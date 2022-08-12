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17 минут назад

Число обращений к гастроэнтерологам летом снизилось на 60%

Сибмеда

Анализ провели Страховой Дом ВСК и компания «Инвитро». Данные подтвердили, что число обращений к гастроэнтерологам в этот летний сезон снизилось на 60% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Также в июне было зафиксировано самое низкое число обращений к гастроэнтерологам с начала года.

Число обращений к гастроэнтерологам летом снизилось на 60%
Фото: СибмедаСибмеда

В первый месяц лета чаще всего к гастроэнтерологам обращались россияне в возрасте 36-50 лет – 40% всех обращений составила эта возрастная категория. Самое заметное снижение обращений по поводу проблем с ЖКТ зафиксировано среди детей – их почти на 84% меньше, чем годом ранее. Эксперты полагают, что одна из причин снижения консультаций кроется в том, что россияне в этом сезоне меньше выезжают за границу. Следовательно, организм не испытывает стресс от изменения климата и употребления необычных экзотических продуктов.

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Наталья Морозова, врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье», предупредила – чтобы избежать проблем с желудочно-кишечным трактом летом, следует придерживаться нескольких правил. Фрукты и овощи покупать только в специально отведенных для продажи местах. При отсутствии у человека хронических заболеваний, существенных ограничений по приёму сезонных продуктов нет. Но если у человека диагностированы патологии, связанные с повышением уровня кислотности желудка – гастрит, ГЭРБ, панкреатит – лучше отказаться от вишни, смородины, крыжовника, ранних яблок. При заболеваниях кишечника – колите, синдроме раздраженного кишечника, дивертикулярной болезни – стоит быть осторожнее с продуктами с большим содержанием клетчатки: абрикосы, персики, малина, клубника, орехи могут вызвать обострение.

Бахчевые продукты можно есть, когда нет обострения заболеваний органов пищеварения – но в умеренном количестве. Так, арбуз, например, имеет высокий гликемический индекс. При его чрезмерном употреблении избыток глюкозы в организме может откладываться в виде жировых отложений. Кушать арбуз с хлебом, тем более, не рекомендуется – это ещё повышает гликемический индекс.

Дыню лучше кушать за 2 часа до или через 2 часа после основного приёма пищи. В противном случае есть риск получить процесс брожения, вызывающий тошноту и расстройство кишечника.

В случае, если после богатого фруктами и овощами летнего сезона возникли жалобы на работу органов пищеварения – имеет смысл обратиться к врачу. Если дискомфорт умеренный – можно попробовать изменить рацион питания на несколько недель. Например, перейти да рацион по диетическому столу №5, исключив мясное, жирное и жареное.

Новости,Наталья Морозова,ВСК,
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