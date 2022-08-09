Врач напомнил, чем опасен пирсинг

«В отличие от обычных шрамов, они в процессе заживления не выравниваются по цвету с кожей. Келоиды визуально выделяются: бывают ярко-красного, бордового или розового оттенков. Всё потому, что они пронизаны кровеносными сосудами», — объяснил специалист в беседе с «Москвой 24».