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2 часа назад

Раскрыта неожиданная польза стресса для организма

Мира Маркина

Кратковременный стресс может сделать нервную систему более выносливой и укрепить иммунитет, считает Наталия Губарева, клинический психолог, эксперт Института дополнительного профессионального образования АНО «НИИДПО». Ее мнение приводит “Мослента”.

Раскрыта неожиданная польза стресса для организма
Фото: unsplash.comunsplash.com

Нервное напряжение способно улучшить ваши когнитивные способности, в том числе положительно повлиять на память, отмечает эксперт. Но если стрессовое состояние сохраняется продолжительный период времени, то это может истощить здоровье (душевное и физическое) или вовсе привести к эмоциональным и психосоматическим расстройствам.

Чтобы развивать стрессоустойчивость, психолог рекомендовала вести активный образ жизни, чаще бывать на природе, а также поработать над налаживанием режима сна, отдыха и приемов пищи. Отказ от психоактивных веществ – еще один важный шаг на пути к более крепкой нервной системе.

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