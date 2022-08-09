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3 часа назад

Для россиян могут ввести бесплатную психологическую помощь

РИА "ФедералПресс"

В Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий бесплатную психологическую помощь для отдельных категорий граждан. Об этом рассказала первый зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова.

Для россиян могут ввести бесплатную психологическую помощь
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Готовим законопроект, в котором очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи», – пояснила парламентарий.

Отмечается, что на такую поддержку смогут рассчитывать граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи. В дальнейшем круг возможных получателей бесплатной психологической помощи может расширяться, пишут «Известия».

Новости,Госдума,
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