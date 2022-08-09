Для россиян могут ввести бесплатную психологическую помощь

В Госдуму планируют внести законопроект, предусматривающий бесплатную психологическую помощь для отдельных категорий граждан. Об этом рассказала первый зампредседателя комиссии Госдумы по регламенту и обеспечению деятельности Татьяна Дьяконова.
«Готовим законопроект, в котором очень детально прописали понятие психологической помощи и права некоторых категорий наших граждан на получение бесплатной квалифицированной психологической помощи», – пояснила парламентарий.
Отмечается, что на такую поддержку смогут рассчитывать граждане, попавшие в чрезвычайную ситуацию, люди с инвалидностью, малообеспеченные семьи. В дальнейшем круг возможных получателей бесплатной психологической помощи может расширяться, пишут «Известия».