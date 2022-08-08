Ученые нашли новую опасность дефицита витамина D

Дефицит витамина D может провоцировать усиление воспалительных процессов в организме, выяснили специалисты Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований. Об этом они рассказали в статье в журнале International Journal of Epidemiology.

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Исследователи проанализировали записи хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank почти о 295 тыс. человек и обнаружили связь между уровнями витамина D и C-реактивного белка — биомаркера воспаления в организме. С-реактивный белок вырабатывается в ответ на травмы и инфекции, и у людей с дефицитом витамина D его уровень оказался значительно повышен.

Витамин D обладает в том числе противовоспалительными свойствами. Исследователи предполагают, что устранение его дефицита также поможет справиться и с воспалительными процессами, но чтобы проверить это, нужны дополнительные исследования.