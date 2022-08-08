Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+25° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
2 часа назад

Ученые нашли новую опасность дефицита витамина D

Газета.Ru

Дефицит витамина D может провоцировать усиление воспалительных процессов в организме, выяснили специалисты Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований. Об этом они рассказали в статье в журнале International Journal of Epidemiology.

Ученые нашли новую опасность дефицита витамина D
Фото:  Газета.Ru Газета.Ru

Исследователи проанализировали записи хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank почти о 295 тыс. человек и обнаружили связь между уровнями витамина D и C-реактивного белка — биомаркера воспаления в организме. С-реактивный белок вырабатывается в ответ на травмы и инфекции, и у людей с дефицитом витамина D его уровень оказался значительно повышен.

Витамин D обладает в том числе противовоспалительными свойствами. Исследователи предполагают, что устранение его дефицита также поможет справиться и с воспалительными процессами, но чтобы проверить это, нужны дополнительные исследования.

«Мы неоднократно наблюдали доказательства пользы для здоровья от повышения концентрации витамина D у людей с очень низким уровнем, в то время как для других людей пользы практически нет. Эти результаты подчеркивают важность предотвращения клинического дефицита витамина D и предоставляют дополнительные доказательства широкого спектра действия витамина», — отметили авторы работы.

Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители