Ученые нашли новую опасность дефицита витамина D

Дефицит витамина D может провоцировать усиление воспалительных процессов в организме, выяснили специалисты Южно-Австралийского института здравоохранения и медицинских исследований. Об этом они рассказали в статье в журнале International Journal of Epidemiology.
Исследователи проанализировали записи хранилища медицинской и генетической информации UK Biobank почти о 295 тыс. человек и обнаружили связь между уровнями витамина D и C-реактивного белка — биомаркера воспаления в организме. С-реактивный белок вырабатывается в ответ на травмы и инфекции, и у людей с дефицитом витамина D его уровень оказался значительно повышен.
Витамин D обладает в том числе противовоспалительными свойствами. Исследователи предполагают, что устранение его дефицита также поможет справиться и с воспалительными процессами, но чтобы проверить это, нужны дополнительные исследования.
«Мы неоднократно наблюдали доказательства пользы для здоровья от повышения концентрации витамина D у людей с очень низким уровнем, в то время как для других людей пользы практически нет. Эти результаты подчеркивают важность предотвращения клинического дефицита витамина D и предоставляют дополнительные доказательства широкого спектра действия витамина», — отметили авторы работы.