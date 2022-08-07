Названы 4 привычки, которые сбивают биологические часы

Не следуя ритму своих биологических часов, человек рискует получить массу заболеваний, в том числе диабет и расстройство мыслительных функций.

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Как рассказывает иностранное издание The Sun, ссылаясь на доктора Грега Поттера, современная жизнь очень вредит ходу биологических часов. Люди становятся малоподвижными, свечение голубых экранов мешает нормальному сну.

Нарушая работу биологических часов, человек наносит серьезный вред своему здоровью. По словам специалиста, в первую очередь негативное воздействие оказывается на сердечно-сосудистую и нервную систему.

На рассинхронизацию влияет множество факторов, но медик выделил 4 основные привычки, которые наиболее распространены.

В первую очередь современный человек очень мало проводит на свежем воздухе. Прогулки очень хорошо снижают уровень стресса и в целом благотворно влияют на психику человека.

Доктор Поттер утверждает, что человеку необходимо проводить на улице не менее 2 часов в день. При этом желательно гулять в дневное время, так как дневной свет очень важен для здоровья.

Во-вторых, врач рекомендует за 2–3 часа до сна приглушать свет в помещении либо вовсе его выключать. При этом так называемый «синий свет» сильнее всего мешает уснуть.

Доктор Поттер не забыл и о переедании, как о самой распространенной вредной привычке современного общества, влияющей на ход биологических часов. Помочь в борьбе с ней может интервальное голодание.

И конечно же, не стоит забывать о том, как мало мы двигаемся. Отсутствие физической активности, малоподвижный образ жизни, который ведет большинство современных людей, наносит огромный вред здоровью.

Регулярные физические упражнения позволяют синхронизироваться со своими биологическими часами. Однако специалист не рекомендует подвергать свой организм нагрузкам в вечернее время, так как это может негативно повлиять на засыпание и качество сна.