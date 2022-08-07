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2 часа назад

Терапевт Романенко рассказала, что делать в случае укуса пчелы

RT на русском

Главный врач клиники «Твой доктор», врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что делать в случае укуса пчелы или осы.

Терапевт рассказала, что делать в случае укуса пчелы
Фото: pxhere.compxhere.com

«Любые укусы могут представлять опасность, особенно для тех людей, у которых есть сенсибилизация к яду пчелы или осы», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, таким людям нужно иметь при себе защитные маски, одежду, кремы, а если укус всё-таки произошёл, следует сразу принять противоаллергические препараты и обратиться к врачу.

«Для остальных всё будет зависеть от количества укусов. При одном укусе может быть только местная реакция, припухлость, зуд. Очень важно ограничить поступление биологически активных веществ, охладить место укуса, промыть рану. Что касается пчелы, то вытащить жало как можно быстрее. Иногда этого достаточно», — посоветовала Романенко.

Она добавила, что если укусов много или если пострадал маленький ребёнок либо пожилой человек, то лучше обратиться к специалисту.

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