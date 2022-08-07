Терапевт рассказала, что делать в случае укуса пчелы

«Для остальных всё будет зависеть от количества укусов. При одном укусе может быть только местная реакция, припухлость, зуд. Очень важно ограничить поступление биологически активных веществ, охладить место укуса, промыть рану. Что касается пчелы, то вытащить жало как можно быстрее. Иногда этого достаточно», — посоветовала Романенко.