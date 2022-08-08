Алкоголь увеличивает риск развития диабета и гипертонии

Медики назвали популярный напиток, который увеличивает риск развития диабета и повышенного давления. Так, специалисты организации Better Health объяснили Daily Express, что алкоголь относится к числу калорийных, насыщенных простыми углеводами напитков, которые способствуют появлению избыточного жира и ассоциированных заболеваний.

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В частности, алкоголь провоцирует чувство голода и мешает организму сжигать жир. Избыточный вес в свою очередь повышает риск возникновения резистентности к гормону инсулину, распределяющему сахар из пищи по клеткам. Это один из пусковых факторов развития диабета.

Кроме того, постоянное употребление алкоголя оказывает серьезное негативное влияние на сосуды и способствует стойкому повышенному давлению. Выделяемые при его расщеплении жировые клетки формируют холестериновые бляшки.