Алкоголь увеличивает риск развития диабета и гипертонии

Медики назвали популярный напиток, который увеличивает риск развития диабета и повышенного давления. Так, специалисты организации Better Health объяснили Daily Express, что алкоголь относится к числу калорийных, насыщенных простыми углеводами напитков, которые способствуют появлению избыточного жира и ассоциированных заболеваний.
В частности, алкоголь провоцирует чувство голода и мешает организму сжигать жир. Избыточный вес в свою очередь повышает риск возникновения резистентности к гормону инсулину, распределяющему сахар из пищи по клеткам. Это один из пусковых факторов развития диабета.
Кроме того, постоянное употребление алкоголя оказывает серьезное негативное влияние на сосуды и способствует стойкому повышенному давлению. Выделяемые при его расщеплении жировые клетки формируют холестериновые бляшки.
Избежать негативных последствий можно, урезав количество потребляемого алкоголя. При этом специалисты подчеркивают, что безопасной дозы спиртного не существует, а мифы о его пользе давно развенчаны.