Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+31° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
28 минут назад

Врачи из Австралии показали, что вакцина против туберкулеза усиливает общий иммунитет детей

Газета.Ruиещё 1

Исследователи из Детского научно-исследовательского института Мердока показали, что вакцина БЦЖ против туберкулеза обладает иммуностимулирующим эффектом, который длится более 14 месяцев после введения вакцины. Статья опубликована в журнале Science Advances.

Врачи заявили, что вакцина против туберкулеза усиливает иммунитет детей
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В рандомизированное контролируемое исследование включили 130 младенцев из Мельбурнского исследования. Одна из групп получила вакцину БЦЖ в течение 10 дней после рождения. Через 14 месяцев после вакцинации ученые обнаружили, что активность генов в моноцитах вакцинированных детей сильно отличается от контрольной группы.

Моноциты — подтип иммунных клеток, которые после созревания становятся резидентными макрофагами, то есть приобретают специализацию и оседают в конкретной ткани или органе. Нецелевые эффекты вакцины БЦЖ впервые были выявлены в Африке, где у вакцинированных детей наблюдалось значительное снижение смертности. Согласно концепции тренированного иммунитета, вакцина БЦЖ повышает способность иммунитета бороться с любыми инфекциями, а не только с туберкулезом, именно за счет репрограммирования генов моноцитов.

Ранее иммуностимуляция после вакцинации БЦЖ изучалась только у взрослых и лишь спустя 1-3 месяца после вакцинации. Результаты, полученные у взрослых, не всегда применимы к детям, а именно они чаще всего получают вакцину. Авторы работы впервые показали, как вакцина БЦЖ может оказывать долгосрочное воздействие на иммунную систему младенцев, а также получили еще одно доказательство корректности концепции тренированного иммунитета.

Следующим шагом исследователей будет изучение того, какое влияние этот ранний тренированный иммунитет оказывает на организм в дальнейшем, в том числе и во взрослой жизни.

Исследовательская группа сотрудничала с учеными из Университета Радбауд в Нидерландах, Международного консорциума тренированного иммунитета (INTRIM), Мельбурнского университета, Института медицинских исследований Уолтера и Элизы Холл и Боннского университета в Германии.

Новости,консорциум "Морской старт",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители