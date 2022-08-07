Врачи заявили, что вакцина против туберкулеза усиливает иммунитет детей

Исследователи из Детского научно-исследовательского института Мердока показали, что вакцина БЦЖ против туберкулеза обладает иммуностимулирующим эффектом, который длится более 14 месяцев после введения вакцины. Статья опубликована в журнале Science Advances.

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В рандомизированное контролируемое исследование включили 130 младенцев из Мельбурнского исследования. Одна из групп получила вакцину БЦЖ в течение 10 дней после рождения. Через 14 месяцев после вакцинации ученые обнаружили, что активность генов в моноцитах вакцинированных детей сильно отличается от контрольной группы.

Моноциты — подтип иммунных клеток, которые после созревания становятся резидентными макрофагами, то есть приобретают специализацию и оседают в конкретной ткани или органе. Нецелевые эффекты вакцины БЦЖ впервые были выявлены в Африке, где у вакцинированных детей наблюдалось значительное снижение смертности. Согласно концепции тренированного иммунитета, вакцина БЦЖ повышает способность иммунитета бороться с любыми инфекциями, а не только с туберкулезом, именно за счет репрограммирования генов моноцитов.

Ранее иммуностимуляция после вакцинации БЦЖ изучалась только у взрослых и лишь спустя 1-3 месяца после вакцинации. Результаты, полученные у взрослых, не всегда применимы к детям, а именно они чаще всего получают вакцину. Авторы работы впервые показали, как вакцина БЦЖ может оказывать долгосрочное воздействие на иммунную систему младенцев, а также получили еще одно доказательство корректности концепции тренированного иммунитета.

Следующим шагом исследователей будет изучение того, какое влияние этот ранний тренированный иммунитет оказывает на организм в дальнейшем, в том числе и во взрослой жизни.