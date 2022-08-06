Кардиолог назвала неочевидный предвестник инфаркта

Врач-кардиолог Анна Кореневич заявила, что стенокардия напряжения может стать предвестником инфаркта. Об этом она сообщила изданию «Доктор Питер».
«Как только она у вас появилась, особенно если вы мужчина старше 40 лет, эмоциональный, нервный, много работаете, гиперответственны и еще при этом курите и мало занимаетесь спортом, то на 100 процентов вы пациент кардиолога. Поэтому надо немедленно среагировать и пойти к врачу, чтобы дальше это не переросло в коронарную катастрофу и смерть», — сказала она.
По ее словам, стенокардия выражается в жжении, тяжести и сдавливании в груди. Это ощущение может отдавать в левую руку, левое плечо, шею или нижнюю челюсть.