Врач дал советы по избавлению от мозолей навсегда

Многих беспокоят постоянно появляющиеся мозоли на ногах. О том, что является причиной и как их убрать, рассказал остеопат Владимир Животов.

Мозоли могут постоянно появляться из-за проблем с позвоночником. Тело пытается сохранить равновесие, и нагрузка по стопе распределяется неправильно. Таким образом, постоянно появляются мозоли, говорит Животов.

Специалист считает, что нужно вылечить первопричину, а для этого – обратиться к специальному врачу.

«Мы выравниваем все тело, устраняя первопричину проблемы, – давление на стопу будет перераспределяться, станет более равномерным», – отмечает Животов.

Врач дал несколько советов, как правильно выбрать обувь, чтобы мозоли не вернулись, пишет 5-tv.ru.