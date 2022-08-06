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4 минуты назад

Врач дал советы по избавлению от мозолей навсегда

РИА "ФедералПресс"

Многих беспокоят постоянно появляющиеся мозоли на ногах. О том, что является причиной и как их убрать, рассказал остеопат Владимир Животов.

Врач дал советы по избавлению от мозолей навсегда
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Мозоли могут постоянно появляться из-за проблем с позвоночником. Тело пытается сохранить равновесие, и нагрузка по стопе распределяется неправильно. Таким образом, постоянно появляются мозоли, говорит Животов.

Специалист считает, что нужно вылечить первопричину, а для этого – обратиться к специальному врачу.

«Мы выравниваем все тело, устраняя первопричину проблемы, – давление на стопу будет перераспределяться, станет более равномерным», – отмечает Животов.

Врач дал несколько советов, как правильно выбрать обувь, чтобы мозоли не вернулись, пишет 5-tv.ru.

Обувь прежде всего должна быть удобной. Также стоит отдавать предпочтение натуральным материалам. Если речь идет о сандалиях или босоножках, то они должны хорошо удерживать ногу. Подошва должна гнуться и не быть плоской, особенно это касается городских жителей. Обувь на плоской подошве вредна, особенно если носить ее постоянно.

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