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4 часа назад

Названы 4 причины проверить щитовидную железу

Волгоградская правда

Этот внутренний орган вырабатывает очень важные для здоровья гормоны. При нарушениях возникают серьезные проблемы. Какие симптомы указывают на нехватку или излишки гормонов, рассказала опытный специалист.

Названы 4 причины проверить щитовидную железу
Фото:  Волгоградская правда Волгоградская правда

Проблемы с работой щитовидной железы наблюдаются примерно у каждого десятого человека. Особенно уязвимы в этом вопросе женщины – у них нарушения встречаются в 8 раз чаще.

Распознать проблему довольно сложно, так как проявления не всегда бывают специфичными, пояснила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Прежде всего, это колебания веса – как беспричинный набор, так и неожиданное похудение. В таком случае проблема может быть связана с гормоном.

На болезнь щитовидной железы может указывать сильная усталость даже после самых простых дел. Причем справиться с утомляемостью не получается даже при увеличении времени на сон и отдых.

Кроме того, нарушения работы железы (гипотиреоз) сопровождается перепадами настроения и постоянным чувством холода.

Медик подчеркивает, что ни один из симптомов нельзя назвать связанным исключительно с щитовидкой. Поэтому при подозрении на болезнь стоит обратиться к врачу, который назначит специальные анализы и по их результатам определит лечение.

Новости,Ольга Малиновская,
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