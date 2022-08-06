Названы 4 причины проверить щитовидную железу

Этот внутренний орган вырабатывает очень важные для здоровья гормоны. При нарушениях возникают серьезные проблемы. Какие симптомы указывают на нехватку или излишки гормонов, рассказала опытный специалист.

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Проблемы с работой щитовидной железы наблюдаются примерно у каждого десятого человека. Особенно уязвимы в этом вопросе женщины – у них нарушения встречаются в 8 раз чаще.

Распознать проблему довольно сложно, так как проявления не всегда бывают специфичными, пояснила руководитель медицинского департамента сети лабораторий KDL Ольга Малиновская.

Прежде всего, это колебания веса – как беспричинный набор, так и неожиданное похудение. В таком случае проблема может быть связана с гормоном.

На болезнь щитовидной железы может указывать сильная усталость даже после самых простых дел. Причем справиться с утомляемостью не получается даже при увеличении времени на сон и отдых.

Кроме того, нарушения работы железы (гипотиреоз) сопровождается перепадами настроения и постоянным чувством холода.