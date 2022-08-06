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4 часа назад

Диетолог назвала продукты для нормализации уровня сахара в крови

Москва24иещё 1

Продукты с низким гликемическим индексом способны регулировать уровень сахара в крови. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Диетолог назвала продукты для нормализации уровня сахара
Фото: Москва24Москва24

"Замените отварной картофель и макароны овощами, которые имеют в составе грубую клетчатку. Их можно есть четыре раза в день, поддерживать чувство сытости на протяжении суток, не доводя организм до гипогликемии – понижения уровня глюкозы в крови", – объяснила специалист.

Фрукты с низким гликемическим индексом – это зеленые яблоки и груши, продолжила врач. "При этом они должны быть твердыми, хрустящими, их нужно жевать. Растительная клетчатка не должна быть мягкой и разрушенной", – добавила она.

Тщательно пережеванные фрукты лучше насыщают организм, поскольку полость рта лучше воспринимает органолептические свойства продукта. Так простые углеводы не будут провоцировать резкие скачки сахара в крови.

По словам Королевой, людям с повышенным уровнем сахара в крови стоит исключить продукты с высоким гликемическим индексом.

"Это рафинированные сладости, хлебобулочные изделия. Также нельзя есть в избытке сладкие фрукты и ягоды, лучше отдавать предпочтение кисло-сладким. Корнеплоды необходимо употреблять в сыром виде, например, как нарезку, чтобы они максимально сохранили растительную клетчатку. Тогда они вполне допустимы в рационе", – отмечает диетолог.

При этом отварные морковь и свекла будут повышать сахар в крови и поддерживать инсулинорезистентность, предупредила врач.

Новости,Маргарита Королева,
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