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1 час назад

Уролог Гадзиян дал советы для мужского здоровья

Волгоградская правда

Представителям сильного пола важно быть в хорошей физической форме.

Уролог Гадзиян дал советы для мужского здоровья
Фото: Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив.Фото: ИД «Волгоградская правда» / Сергей Каширский / архив.

Уролог Марк Гадзиян рассказал в своем Telegram-канале о том, что мужчинам важно через день принимать контрастный душ и заниматься спортом 4 раза в неделю. В совокупности с утренней зарядкой (хотя бы через день) и баней раз в 2 недели это позволит поддерживать хорошую физическую форму.

Спать нужно не меньше 7 часов в сутки. Важно свести потребление мяса к минимуму. Также стоит отказаться от жареного и соленого.

– Нужно исключить сахар, мучное, сладкие напитки и соки, пить кофе не более 2 раз в день, налегать на овощи и морепродукты, – считает эксперт.

Алкоголь допустим, но как можно реже. От курения нужно отказаться совсем, в том числе недопустимы кальяны и вейпы.

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