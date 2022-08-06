Уролог Гадзиян дал советы для мужского здоровья

Уролог Марк Гадзиян рассказал в своем Telegram-канале о том, что мужчинам важно через день принимать контрастный душ и заниматься спортом 4 раза в неделю. В совокупности с утренней зарядкой (хотя бы через день) и баней раз в 2 недели это позволит поддерживать хорошую физическую форму.