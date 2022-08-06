Уролог Гадзиян дал советы для мужского здоровья

Представителям сильного пола важно быть в хорошей физической форме.
Уролог Марк Гадзиян рассказал в своем Telegram-канале о том, что мужчинам важно через день принимать контрастный душ и заниматься спортом 4 раза в неделю. В совокупности с утренней зарядкой (хотя бы через день) и баней раз в 2 недели это позволит поддерживать хорошую физическую форму.
Спать нужно не меньше 7 часов в сутки. Важно свести потребление мяса к минимуму. Также стоит отказаться от жареного и соленого.
– Нужно исключить сахар, мучное, сладкие напитки и соки, пить кофе не более 2 раз в день, налегать на овощи и морепродукты, – считает эксперт.
Алкоголь допустим, но как можно реже. От курения нужно отказаться совсем, в том числе недопустимы кальяны и вейпы.