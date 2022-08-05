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3 часа назад

Врач Хухрев раскрыл, какие заболевания обостряются в жару

Вечерняя Москваиещё 1

Врач-терапевт Алексей Хухрев рассказал «Вечерней Москве», какие заболевания обостряются в жаркую погоду.

Врач раскрыл, какие заболевания обостряются в жару
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По его словам, больше всего уязвимы люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

— Например, ишемическая болезнь сердца, гипертония и сердечная недостаточность. Такой температурный режим в разы усугубляет нагрузку на сердце. Для того чтобы охлаждаться, оно начинает работать на повышенных оборотах, — пояснил врач.

Он порекомендовал людям с такими заболеваниями строго соблюдать водный баланс в организме, а также принимать все необходимые лекарства. Также в меры предосторожности входит защита от ультрафиолетового излучения.

Помимо этого, Хухрев подчеркнул, что здоровые люди тоже подвержены риску осложнений в связи с жаркой погодой.

Подробнее о том, какие заболевания также приводят к тяжелым последствиям для организма, — в эксклюзивном материале «Вечерней Москвы».

Так, в пятницу и субботу, 5 и 6 августа, воздух в столичном регионе прогреется до плюс 34 градусов, что станет рекордным показателем за всю историю метеонаблюдений.

Новости,Алексей Хухрев,
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