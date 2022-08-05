Наушники расскажут о ваших проблемах с ушами

Команда под руководством исследователей из Университета Буффало использовала наушники и систему искусственного интеллекта для диагностики трех распространенных заболеваний уха с помощью простого, неинвазивного аудиотеста, который использует сонароподобный звуковой сигнал для определения структуры уха.

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Система EarHealth посылает в ухо стрекочущий аудиосигнал, а затем микрофоны записывают, как этот сигнал отражается в ушных каналах, что позволяет системе создать профиль уникальной формы внутреннего уха каждого пользователя.

Показания снимаются, пока пользователь здоров, чтобы установить базовый уровень, а затем тот же тест проводится периодически, чтобы выявить изменения. В ходе испытаний на людях с участием 92 добровольцев система смогла поставить диагноз трех распространенных заболеваний, которые изменяют геометрию уха, просто проверив изменения в геометрии внутреннего уха, с точностью 82,6%.