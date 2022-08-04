Раскрыты атипичные признаки инсульта

Кроме защемления лицевого нерва (и последующего паралича мышц) и трудностей с речью есть еще несколько признаков инсульта, о которых стоит знать. Их перечислила доктор медицины, врач отделения неотложной помощи McLaren Greater Lansing Кристин Перри, чьи слова приводит портал Eat This, Not That!

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Резкое снижение остроты зрения, а также внезапная сильная слабость могут свидетельствовать о серьезном нарушении в кровообращении головного мозга.

Также к этим симптомам часто присоединяется онемение конечностей и потеря равновесия, отмечает Келли Гумберт, доцент кафедры клинической неврологии Пенсильванского медицинского университета.

Медики призвали обращаться за помощью в ближайшее медицинское учреждение при наличии вышеперечисленных признаков как можно скорее. В таком случае жизнь пациента может быть спасена.