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4 часа назад

Женщина впервые заболела оспой обезьян

Газета.Ruиещё 3

Впервые положительный результат теста на оспу обезьян оказался у женщины из Индии, сообщает газета Indian Express.

Женщина впервые заболела оспой обезьян
Фото: Газета.руГазета.ру

«Нигерийская женщина в возрасте 30 лет, живущая в Дели уже более месяца, в среду сдала положительный тест на оспу обезьян, доведя число жертв в столице до четырех. Это девятый случай заболевания в стране и первый случай у женщины», — говорится в публикации.

Уточняется, что заболевшая не покидала страну в последние три недели, так же, как и четыре человека с положительным тестом из Дели, в отличие от предыдущих пяти случаев, зарегистрированных в штате Керала, которые посещали ОАЭ.

24 июля сообщалось, что в Индии зафиксировали первый случай оспы обезьян.

За день до этого генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус объявил вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного масштаба.

Впоследствии стало известно о первом летальном случае от оспы обезьян: мужчина скончался в больнице в Индии.

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