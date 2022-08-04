Женщина впервые заболела оспой обезьян

«Нигерийская женщина в возрасте 30 лет, живущая в Дели уже более месяца, в среду сдала положительный тест на оспу обезьян, доведя число жертв в столице до четырех. Это девятый случай заболевания в стране и первый случай у женщины», — говорится в публикации.