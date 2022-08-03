Найдены фальсификации в статье о механизмах болезни Альцгеймера

Нейробиолог Мэтью Шрэг (Matthew Schrag) из Университета Вандербильта обнаружил признаки фальсификации результатов ведущего исследования болезни Альцгеймера, опубликованного в 2006 году в журнале Nature. Согласно результатам этой работы, ключевым механизмом развития деменции является накопление токсичной разновидности бета-амилоида в мозгу человека. Об этом пишет Science.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Работа Сильвена Лесне (Sylvain Lesné), считающаяся одной из фундаментальных в нейробиологии, поддерживает ключевой элемент доминирующей, но противоречивой амилоидной гипотезы болезни Альцгеймера, согласно которой скопления токсичной разновидности Aβ в тканях головного мозга являются основной причиной разрушительной болезни. Лесне и его коллеги обнаружили подтип бета-амилоида Aβ*56 и привели доказательства, что его накопление вызывает деменцию у крыс.

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В декабре 2021 года Шраг посетил веб-сайт PubPeer, где ученые отмечают возможные ошибки в опубликованных статьях. В частности, многие сообщения исходят от технических консультантов, разбирающие результаты вестерн-блота — аналитического метода, используемого для определения в образце специфичных белков. Результатом этого метода является изображение в виде черных полос, которые соответствуют определенным белкам.

Внимание Шрага привлекли комментарии, касающиеся публикаций в The Journal of Neuroscience, которые поставили под сомнение подлинность полос, используемых для определения Aβ и подобных белков в ткани мозга мыши. Некоторые полосы выглядели аномально похожими, что является очевидным признаком манипуляции, цель которой показать, что белки Aβ более многочисленны, чем на самом деле. Используя программные инструменты, ученый подтвердил сообщения в PubPeer и обнаружил аналогичные проблемы с другими результатами вестерн-блотинга в тех же статьях. В трех из этих статей Сильвен Лесне был указан в качестве первого или старшего автора.

Другие ученые подтвердили выводы Шрага о возможном подлоге. Это может объяснять, почему многие экспериментальные методы лечения болезни Альцгеймера, направленные на блокировку накопления бета-амилоидов, потерпели неудачу. Через несколько дней после запроса от Science журнал Nature опубликовал заметку, в которой говорилось, что редакция изучает статью Лесне 2006 года и советует с осторожностью относиться к ее результатам.

Ученые, заметившие признаки подлога, отмечают, что, несмотря на то, что появились веские доводы в пользу сомнения в том, что Aβ*56 связан с болезнью Альцгеймера у людей, более широкая амилоидная гипотеза все еще остается жизнеспособной. Однако если текущие клинические испытания фазы трех препаратов, нацеленных на амилоидные олигомеры, потерпят неудачу, амилоидная гипотеза окажется под ударом.