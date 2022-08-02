В сточных водах Нью-Йорка обнаружили вирус полиомиелита

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружил вирус полиомиелита в сточных водах в штате Нью-Йорк. Об этом в понедельник сообщил департамент здравоохранения штата.

В заявлении говорится, что пробы были взяты в связи с выявлением случая заболевания полиомиелитом. При этом выявлена связь образцов с образцами, взятыми в Великобритании и Израиле. Однако это не означает, что заболевший был инфицирован в других странах.