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2 часа назад

В сточных водах Нью-Йорка обнаружили вирус полиомиелита

ТАССиещё 1

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США обнаружил вирус полиомиелита в сточных водах в штате Нью-Йорк. Об этом в понедельник сообщил департамент здравоохранения штата.

В сточных водах Нью-Йорка обнаружили вирус полиомиелита
Фото: unsplash.comunsplash.com

В заявлении говорится, что пробы были взяты в связи с выявлением случая заболевания полиомиелитом. При этом выявлена связь образцов с образцами, взятыми в Великобритании и Израиле. Однако это не означает, что заболевший был инфицирован в других странах.

Департамент призвал жителей Нью-Йорка вакцинироваться от полиомиелита, отметив, что данное заболевание не поддается лечению.

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