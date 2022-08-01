Бразилец попал в больницу после самостоятельной ринопластики

Житель Бразилии попал в больницу после того, как попытался сделать себе ринопластику в домашних условиях, пишет Oddity Central.
Мужчина объяснил, что узнал, как делать операцию, посмотрев обучающее видео в соцсетях.
Бразилец добавил, что не пользовался перчатками при проведении процедуры, а после операции воспользовался суперклеем, чтобы рана быстрее затянулась.
Специалистам в срочном порядке пришлось проводить повторную операцию, чтобы помочь пациенту. По словам врачей, его жизни ничего не угрожает, но теперь мужчине придется раз в неделю ходить к врачу, чтобы контролировать процесс заживления.
Врачи предупредили людей, что подобные операции в домашних условиях помогут привести к летальному исходу.