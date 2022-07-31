Инфекционист назвала самые популярные болезни печени

«Статистика по гепатитам по Москве за первое полугодие текущего года: у нас впервые выявленных случае хронического гепатита типа B — 850, а хронического гепатита C — около 3 тысяч. Это среди как москвичей, так и иногородних жителей, которые здесь находятся. Это не пугающие цифры, потому что у нас имеются определённые успехи в снижении заболеваемости. Это примерно двукратное снижение».