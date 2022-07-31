Инфекционист назвала самые популярные болезни печени

В первую очередь речь идёт о различных гепатитах.
В эфире радиостанции «Говорит Москва» заместитель главного инфекциониста Москвы, руководитель Центра по лечению хронических вирусных гепатитов ИКБ1 Елена Нурмухаметова рассказала, что происхождение у заболеваний может быть разным.
«Гепатиты и аутоиммунной природы, когда иммунная система человека вызывает поражение печени. Это гепатиты токсические, в результате воздействия тех или иных веществ, в том числе лекарств, алкоголя. И большой пул гепатитов вирусной природы, к которым относятся алфавитные гепатиты A, B, C, D, E».
Также Нурмухаметова поделилась врачебными данными по гепатиту в российской столице.
«Статистика по гепатитам по Москве за первое полугодие текущего года: у нас впервые выявленных случае хронического гепатита типа B — 850, а хронического гепатита C — около 3 тысяч. Это среди как москвичей, так и иногородних жителей, которые здесь находятся. Это не пугающие цифры, потому что у нас имеются определённые успехи в снижении заболеваемости. Это примерно двукратное снижение».