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1 час назад

Врач-дерматолог описала, как выглядят меланома и рак кожи

Слово и Дело

Злокачественная опухоль на коже может напоминать обычнуюродинку. Врач-дерматолог Елизавета Топычканова сообщила, как определить опасное заболевание.

Врач-дерматолог описала, как выглядят меланома и рак кожи
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Медик рассказала, что базалиомы, меланомы и плоскоклеточныйрак может быть совершенно незаметен на коже. Многие образования выявляются на осмотре у дерматолога при обследовании других проблем пациента.

Необходимо ежемесячно изучать тело и проверять, не появилосьли новых пятен или родинок. Если новообразование не вызывает сомнений, схоже по цвету и размеру другими, то достаточно проходить дерматоскопию раз в год. Врач Топычканова рекомендовала людям с большим количеством родинок использовать специальные фотозащитные кремы. Следует применять только медикаментозные препараты аптечных марок. Именно они обеспечат максимальную защиту.

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