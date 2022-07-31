Врач-дерматолог описала, как выглядят меланома и рак кожи

Медик рассказала, что базалиомы, меланомы и плоскоклеточныйрак может быть совершенно незаметен на коже. Многие образования выявляются на осмотре у дерматолога при обследовании других проблем пациента.

Необходимо ежемесячно изучать тело и проверять, не появилосьли новых пятен или родинок. Если новообразование не вызывает сомнений, схоже по цвету и размеру другими, то достаточно проходить дерматоскопию раз в год. Врач Топычканова рекомендовала людям с большим количеством родинок использовать специальные фотозащитные кремы. Следует применять только медикаментозные препараты аптечных марок. Именно они обеспечат максимальную защиту.